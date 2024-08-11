Стали известны планы «Челси» на концовку летнего трансферного окна

«Челси» еще не закончил работу на трансферном рынке.

До закрытия летнего окна лондонский клуб собирается подписать еще одного игрока в атаку.

«Челси» хочет нового нападающего, несмотря на уже оформленные переходы Педру Нету из «Вулверхэмптона» и Саму Омородиона из «Атлетико».

Приоритетная цель клуба АПЛ – форвард «Наполи» Виктор Осимхен. Возможно, его возьмут в аренду.

Также «Челси» планирует продать или отдать в аренду не менее семи игроков. Таким образом попытаются компенсировать затраты на усиление состава, которые уже преодолели отметку в 200 миллионов фунтов с начала лета.

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