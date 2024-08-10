Стали известны стартовые составы на матч 4 тура РПЛ в котором сыграют «Оренбург» и «Акрон». Игра состоится 10 августа, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Хотулев, Горбани, Башич, Мансилья, Сахархизан, Малых, Флорентин, Перес, Марин, Сидоров, Сысуев.

Главный тренер: Давид Деограсия

«Акрон»: Волков, Витор, Джурашович, Данилин, Палиенко, Лончар, Бакаев, Димоски, Эсковал, Савичев, Тимошенко.

Главный тренер: Заур Тедеев

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