Ольмо выбрал игровой номер в «Барселоне»

Новичок «Барселоны» Дани Ольмо определился с игровым номером.

Атакующий полузащитник будет выступать за каталонцев с цифрой «20» на спине.

Ранее этот номер принадлежал Серхи Роберто, с которым не продлили контракт этим летом.

Ольмо перешел из «Лейпцига» за 55+7 миллионов евро.

Контракт с ним заключен до 30 июня 2030 года. В нем прописаны отступные в размере 500 миллионов евро.

Хавбек был в академии «Барсы» с 2007 по 2014 год.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?