«Рубин» ведет переговоры по трансферу вингера «Атлетико»

«Рубин» ведет переговоры с «Атлетико» по трансферу вингера Маркоса Пауло.
«Ведем переговоры с «Рубином» по Маркосу Пауло, но еще ничего не закрыто», – сказали в пресс‑службе «Атлетико».
- 23-летний вингер в прошлом году провел 29 матчей за «Сан-Паулу», забил 4 гола, отдал 2 передачи.
- Этой зимой он вернулся в «Атлетико», но в этом году не играл за мадридцев.
- Маркос Пауло родился в Бразилии, но на юношеском уровне выступал за Португалию.
- Он принадлежит «Атлетико» с 2021 года. Его контракт рассчитан до 2026 года.
- Transfermarkt оценивает Пауло в 2 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»