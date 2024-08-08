Жирков назвал условие для трансфера Вендела и Клаудиньо в «Спартак»

Юрий Жирков порассуждал о том, что футболисты больше не считают проблемой переход в клуб, который считается принципиальным соперником.

– Нет ощущения, что переходы последних лет в РПЛ дают нам понимание, что о патриотизме в РПЛ надо забыть? Глушенков откровенно говорит, что футбол – это работа.

– Но это же хорошо для болельщиков, что люди переходят и пресса начинает это обсуждать. Ждать матча. Как Луиш Фигу переходил из «Барселоны» в «Реал».

– Но невозможно представить, чтобы вы перешли напрямую из ЦСКА в «Спартак».

– Потому что раньше не давали таких денег за трансфер, как сейчас некоторые клубы могут дать. Если сейчас «Спартак» даст Венделу и Клаудиньо миллиард долларов, – они побегут в «Спартак».

– А вы бы побежали за миллиард в «Спартак», играя в ЦСКА?

– В то время меня бы не отпустили или не сказали, что мной интересуются. А сейчас для всех команд это бизнес. Кто-то хочет заработать, кто-то хочет результатов, на этом и строится весь спорт.