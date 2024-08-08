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  • Жирков назвал условие для трансфера Вендела и Клаудиньо в «Спартак»

Жирков назвал условие для трансфера Вендела и Клаудиньо в «Спартак»

8 августа 2024, 22:22
7

Юрий Жирков порассуждал о том, что футболисты больше не считают проблемой переход в клуб, который считается принципиальным соперником.

– Нет ощущения, что переходы последних лет в РПЛ дают нам понимание, что о патриотизме в РПЛ надо забыть? Глушенков откровенно говорит, что футбол – это работа.

– Но это же хорошо для болельщиков, что люди переходят и пресса начинает это обсуждать. Ждать матча. Как Луиш Фигу переходил из «Барселоны» в «Реал».

– Но невозможно представить, чтобы вы перешли напрямую из ЦСКА в «Спартак».

– Потому что раньше не давали таких денег за трансфер, как сейчас некоторые клубы могут дать. Если сейчас «Спартак» даст Венделу и Клаудиньо миллиард долларов, – они побегут в «Спартак».

– А вы бы побежали за миллиард в «Спартак», играя в ЦСКА?

– В то время меня бы не отпустили или не сказали, что мной интересуются. А сейчас для всех команд это бизнес. Кто-то хочет заработать, кто-то хочет результатов, на этом и строится весь спорт.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Жирков Юрий Вендел Клаудиньо
Комментарии (7)
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NewLife
1723146705
Такое впечатление, что в детском саду для детей с замедленным развитием идет соревнование на самую дурацкую выдумку..
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ivany4
1723153596
Еще немного таких выдумок - рассуждений и народ перестанет ходить на стадионы. Если сейчас на стадионы ходят на футбол, то смотреть на чей-то бизнес и купленные игры ходить перестанут. Спорт всегда был работой, причем серьезной работой. Для всех остальных нормы ГТО и любительские турниры под пивко.
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VVM1964
1723185775
Зачем "засорять пространство" подобными никчемными предположениями и пустыми домыслами ???...
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Январь 59
1723187074
Давайто порассуждаем, сколько нужно денег занести в РПЛ и судейский корпус, что бы Факел стал чемпионом РПЛ.
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alefreddy
1723197379
фигня полная они и в два раза больше денег которые получают побегут наперегонки
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