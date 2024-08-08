Орлов рассказал о страданиях Малкома в Саудовской Аравии

Комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитники «Зенита» Вендел и Клаудиньо не уедут из петербургского клуба. Он также рассказал о настроении экс-футболиста питерцев Малкома.

«По моей информации, Вендел и Клаудиньо не уедут. Сегодня прошла информация, что клуб отказался от переговоров с бразильским клубом. Сейчас задаются одним вопрос – а какой им смысл уезжать?

Кто зовeт Вендела? Турция? Зачем ему туда? Если его вдруг захочет большой клуб, то конечно его отпустят. Но за нормальные деньги – миллионов за 30. Те, кто его сейчас зовeт – не хотят за него платить.

Саудовские клубы? Малком сейчас там страдает. Заработал там большие деньги, но жизнь-то какая там... Баров, театров, ресторанов не хватает. Никакой жизни. Сидит один – дремучая тоска», – сказал Орлов.

Малком перешел из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро в августе 2023 года.

В прошлом сезоне он провел за саудовский клуб 49 матчей, забил 23 гола, отдал 14 передач.

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