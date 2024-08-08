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Орлов рассказал о страданиях Малкома в Саудовской Аравии

8 августа 2024, 09:03
50

Комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитники «Зенита» Вендел и Клаудиньо не уедут из петербургского клуба. Он также рассказал о настроении экс-футболиста питерцев Малкома.

«По моей информации, Вендел и Клаудиньо не уедут. Сегодня прошла информация, что клуб отказался от переговоров с бразильским клубом. Сейчас задаются одним вопрос – а какой им смысл уезжать?

Кто зовeт Вендела? Турция? Зачем ему туда? Если его вдруг захочет большой клуб, то конечно его отпустят. Но за нормальные деньги – миллионов за 30. Те, кто его сейчас зовeт – не хотят за него платить.

Саудовские клубы? Малком сейчас там страдает. Заработал там большие деньги, но жизнь-то какая там... Баров, театров, ресторанов не хватает. Никакой жизни. Сидит один – дремучая тоска», – сказал Орлов.

  • Малком перешел из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро в августе 2023 года.
  • В прошлом сезоне он провел за саудовский клуб 49 матчей, забил 23 гола, отдал 14 передач.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Радио »Зенит«
Саудовская Аравия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Зенит Аль-Хиляль Малком Вендел Клаудиньо Орлов Геннадий
Комментарии (50)
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Александр-Каратеев-yandex
1723098510
Да,Малком страдалец, за 18 млн евро в год, занимаясь любимым делом, многие из нас хотели бы так страдать.
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АЛЕКС 58
1723099202
У нас в футболе одни страдальцы и их жёны-декабристки. Прям,мыльная опера-Богатые всё время плачут!
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Таврида
1723100020
"Эх, Эрмитажу не хватаить" - грустно подумал Малком, расписываясь за очередные миллионы по зарплатной ведомости...
Ответить
k611
1723100037
Малком сам ему сказал? Уж саудиты инфраструктуру у себя выстроили будь здоров. Малком не в Кении же играет.
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Skull_Boy
1723101058
Эпический олень и 30 мультов за Венделя только олень и заплатит, а таких Венделей в каждом клубе по десятку и взять можно дешевле
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VVM1964
1723108396
Да само-собой - Россиянину Малкому, как истинному патриоту тягостно и горестно на чужбине !!! Это хорошо еще в ОАЭ, а если бы не дай Бог в Европе оказался или пуще того в Америке - даже не знаю как бы он пережил ТАКОЕ !!! )))
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Каратель помойников
1723110866
Бедный Орлов....как же он деградировал и отупел...болото ни кого не щадит
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ArReal
1723115654
Я представляю эту картину , Мальком позвонил этому старому дураку- Братан, задыхаюсь! Театров нет и балета!
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Владимир-Смирнов-vkontakt
1723130766
Отпустите меня за 60 млн пострадать без алкоголя в саудовскую Аравию!)
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zigbert
1723142655
Ничего себе страдания. Орлов явно все преувеличивает.
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