Орлов рассказал о страданиях Малкома в Саудовской Аравии

Комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитники «Зенита» Вендел и Клаудиньо не уедут из петербургского клуба. Он также рассказал о настроении экс-футболиста питерцев Малкома.
«По моей информации, Вендел и Клаудиньо не уедут. Сегодня прошла информация, что клуб отказался от переговоров с бразильским клубом. Сейчас задаются одним вопрос – а какой им смысл уезжать?
Кто зовeт Вендела? Турция? Зачем ему туда? Если его вдруг захочет большой клуб, то конечно его отпустят. Но за нормальные деньги – миллионов за 30. Те, кто его сейчас зовeт – не хотят за него платить.
Саудовские клубы? Малком сейчас там страдает. Заработал там большие деньги, но жизнь-то какая там... Баров, театров, ресторанов не хватает. Никакой жизни. Сидит один – дремучая тоска», – сказал Орлов.
- Малком перешел из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро в августе 2023 года.
- В прошлом сезоне он провел за саудовский клуб 49 матчей, забил 23 гола, отдал 14 передач.
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