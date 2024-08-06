Николич оценил, как изменилась РПЛ

Главный тренер ЦСКА Марко Николич сказал, как изменился российский чемпионат с тех пор, как он работал в нем прошлый раз.
– Вы уже второй раз начинаете работу в российском чемпионате. Как оцените его сейчас?
– У российского чемпионата есть уровень. Он не такой, как раньше: местные игроки остались на том же уровне или даже спрогрессировали, но уровень иностранцев стал чуть ниже. Но разница совсем небольшая – местные игроки держат планку.
- 45-летний Николич возглавил ЦСКА с 6 июня. Под его руководством команда набрала 7 очков в трех матчах РПЛ и потерпела поражение в игре Кубка России.
- Серб тренировал «Локомотив» с июня 2020-го по октябрь 2021 года.
Источник: официальный сайт ЦСКА