Николич оценил, как изменилась РПЛ

Главный тренер ЦСКА Марко Николич сказал, как изменился российский чемпионат с тех пор, как он работал в нем прошлый раз.

– Вы уже второй раз начинаете работу в российском чемпионате. Как оцените его сейчас?

– У российского чемпионата есть уровень. Он не такой, как раньше: местные игроки остались на том же уровне или даже спрогрессировали, но уровень иностранцев стал чуть ниже. Но разница совсем небольшая – местные игроки держат планку.