Мостовой оценил сентябрьских соперников сборной России: «В 10 раз хуже Кубы»

Александр Мостовой возмущен выбором соперников для сборной России по товарищеским матчам в сентябре.

Ожидается, что команда Валерия Карпина встретится с Вьетнамом и Таиландом.

Обе игры должны пройти во Вьетнаме.

Российская сборная отстранена от официальных соревнований с 2022 года.

«Ничего интересно не вижу в этих матчах. Эти игры ничего не дадут. Что это за соперники? Сборная отелей?

Понятное дело, что сборная России ещe жива, но ведь есть соперники посерьeзнее. Кроме этих команд есть же другие команды, которые намного лучше.

Мы же играли с Кубой, а эти в десять раз хуже! Ерунда какая-то», – сказал Мостовой.