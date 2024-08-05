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  • Мостовой оценил сентябрьских соперников сборной России: «В 10 раз хуже Кубы»

Мостовой оценил сентябрьских соперников сборной России: «В 10 раз хуже Кубы»

5 августа 2024, 18:18
13

Александр Мостовой возмущен выбором соперников для сборной России по товарищеским матчам в сентябре.

  • Ожидается, что команда Валерия Карпина встретится с Вьетнамом и Таиландом.
  • Обе игры должны пройти во Вьетнаме.
  • Российская сборная отстранена от официальных соревнований с 2022 года.

«Ничего интересно не вижу в этих матчах. Эти игры ничего не дадут. Что это за соперники? Сборная отелей?

Понятное дело, что сборная России ещe жива, но ведь есть соперники посерьeзнее. Кроме этих команд есть же другие команды, которые намного лучше.

Мы же играли с Кубой, а эти в десять раз хуже! Ерунда какая-то», – сказал Мостовой.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Вьетнам Таиланд Мостовой Александр
Комментарии (13)
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Александр-Каратеев-yandex
1722872819
Чем п..дить,шёл бы работать в РФС и договаривался бы с более сильными соперниками.
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serhio80
1722872965
Мостовой, хорош писдить) у этих, в отличии от кубинцев, бутсы есть! Схерали они хуже?)
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...уефан
1722873016
...чего ты кипишуешь?) Уже оплачено всё...
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Mirak92
1722873120
Я не могу понять,это так бомбардир выдумывает или у него фляга так свистит люто.Это неадекватность ,при чем со стадией,постоянно нести такую дичь
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Skull_Boy
1722873167
Скоро будут племена Бинго и Бонга. и более важное там точну будут мужики, а не девьки с письками
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R_a_i_n
1722873176
Бенефис Глушенкова)))
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k611
1722873193
Он живёт в какой-то своей вселенной. Сборная России бы рада найти более сильных соперников, но таковы суровые реалии.
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baggio80
1722873294
Да пора уже сборную Ватикана звать
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Dr Metal
1722877001
Да Господи, вон вся южная Америка, играй с кем хочешь, предложи 5000 рублей за матч. Венесуэла, Перу, Чили, Эквадор... Никто не откажет
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BRO_football
1722878484
Таковы реалии. Больше никто не хочет играть с Россией. Смирись, Мостовой. Скажи спасибо сам знаешь кому.
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