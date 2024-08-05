Матч 3-го раунда Лиги чемпионов между «Динамо Киев» и «Рейнджерс» пройдет на НСК «Олимпийский» 6 августа 2024 года. Обе команды показывают различные результаты в последних матчах. Рассмотрим статистику и результаты последних игр, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.

Анализ команды «Динамо Киев»

Форма : В последних 5 играх «Динамо Киев» забил 16 голов и пропустил 5, показывая отличную результативность и надежную оборону.

: В последних 5 играх «Динамо Киев» забил 16 голов и пропустил 5, показывая отличную результативность и надежную оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 3.20 за игру, а пропускают они в среднем 1.00 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Партизаном» (3-0)

Победа над «Партизаном» (6-2)

Поражение от «Унион Берлин» (2-3) в товарищеском матче

Победа над «Мамелоди Сандаунз» (1-0) в товарищеском матче

Победа над «Брондбю» (4-0) в товарищеском матче

«Динамо Киев» показывает отличные результаты в последних матчах, стабильно забивает и имеет хорошую оборону.

Анализ команды «Рейнджерс»

Форма : В последних 5 играх «Рейнджерс» забил 6 голов и пропустил 10, показывая среднюю результативность и ненадежную оборону.

: В последних 5 играх «Рейнджерс» забил 6 голов и пропустил 10, показывая среднюю результативность и ненадежную оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.20 за игру, а пропускают они в среднем 2.00 гола за игру.

Недавние результаты:

Ничья с «Хартс» (0-0)

Ничья с «Унион Берлин» (4-4) в товарищеском матче

Поражение от «Бирмингем» (1-2) в товарищеском матче

Поражение от «Манчестер Юнайтед» (0-2) в товарищеском матче

Поражение от «Аякс» (1-2) в товарищеском матче

«Рейнджерс» не выигрывает в последних 7 матчах, что говорит о проблемах в команде, особенно в обороне.

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и преимущество домашнего поля у «Динамо Киев», можно ожидать, что хозяева будут стремиться доминировать в этом матче. «Динамо Киев» показывает отличную результативность и надежную оборону, в то время как «Рейнджерс» испытывают проблемы с обороной и не выигрывают в последних матчах.

Рекомендация: Победа хозяев («Динамо») за коэффициент 1.75