Тренер «Динамо» Мх назвал ключевой момент матча с «Пари НН»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев выразил недовольство решениями арбитра VAR Рафаэля Шафеева в матче 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1). Главным судей встречи был Ян Бобровский.
«Ключевой момент матча – удаление. Абсолютно не согласен с решениями VAR как и по назначенному пенальти в наши ворота, так и по моменту, когда 11‑метровый не назначили в ворота соперника. Мы старались до конца исправить ситуацию, бросали в бой свежие силы, но не смогли дожать. По такой игре получить удаление – это всегда очень сложно», – сказал Биджиев.
- Большую часть второго тайма футболисты «Динамо» провели в меньшинстве из‑за удаления защитника Муталипа Алибекова, который на 60‑й минуте получил вторую желтую карточку.
- Единственный гол в матче забил Николай Калинский с пенальти, заработанным Зе Турбо.
- Судья назначил 11-метровый после просмотра VAR. В двух случаях с использованием VAR по поводу возможного пенальти в ворота «Пари НН», рефери решил, что нарушений правил со стороны нижегородцев не было.
Источник: «Матч ТВ»