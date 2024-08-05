Тренер «Динамо» Мх назвал ключевой момент матча с «Пари НН»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев выразил недовольство решениями арбитра VAR Рафаэля Шафеева в матче 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1). Главным судей встречи был Ян Бобровский.

«Ключевой момент матча – удаление. Абсолютно не согласен с решениями VAR как и по назначенному пенальти в наши ворота, так и по моменту, когда 11‑метровый не назначили в ворота соперника. Мы старались до конца исправить ситуацию, бросали в бой свежие силы, но не смогли дожать. По такой игре получить удаление – это всегда очень сложно», – сказал Биджиев.