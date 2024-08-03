Третий тур Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Оренбургом» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 4 августа 2024 года. Обе команды находятся в хорошей форме и показывают стабильные результаты в последних матчах. Давайте проанализируем статистику и результаты последних игр, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.

Анализ команды ЦСКА

Форма : В последних 5 играх ЦСКА забил 8 голов и пропустил 3, показывая хорошую результативность и надежную оборону.

: В последних 5 играх ЦСКА забил 8 голов и пропустил 3, показывая хорошую результативность и надежную оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.60 за игру, а пропускают они в среднем 0.60 гола за игру.

Недавние результаты:

Поражение от «Краснодара» (0-1) в Кубке России

Победа над «Пари НН» (3-0)

Ничья с «Ростовом» (0-0)

Ничья с «Ахматом» (2-2) в товарищеском матче

Победа над «Партизаном» (3-0) в товарищеском матче

ЦСКА не проигрывает в 6 последних матчах в РПЛ и не пропускает в 3 последних матчах в турнире. Команда Марко Николича стабильно забивает и показывает надежную оборону.

Анализ команды «Оренбург»

Форма : В последних 5 играх «Оренбург» забил 6 голов и пропустил 2, показывая неплохие результаты в атаке и надежную оборону.

: В последних 5 играх «Оренбург» забил 6 голов и пропустил 2, показывая неплохие результаты в атаке и надежную оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.20 за игру, а пропускают они в среднем 0.40 гола за игру.

Недавние результаты:

Поражение от «Химок» (0-1) в Кубке России

Ничья с «Ахматом» (0-0)

Победа над «Спартаком» (2-0)

Победа над «Kasimpasa Erokspor» (2-0) в товарищеском матче

Победа над «Сумгаитом» (2-1) в товарищеском матче

«Оренбург» не проигрывает в 4 последних матчах в РПЛ и не пропускает в 3 последних матчах в турнире. Команда Давида Деограсии показывает надежную оборону и стабильность.

Личные встречи

В последних личных встречах между этими командами:

02.03.2024 : ЦСКА 1-1 «Оренбург» (Кубок России)

: ЦСКА 1-1 «Оренбург» (Кубок России) 02.11.2023 : ЦСКА 3-1 «Оренбург» (РПЛ)

: ЦСКА 3-1 «Оренбург» (РПЛ) 25.08.2023 : «Оренбург» 1-1 ЦСКА (Кубок России)

: «Оренбург» 1-1 ЦСКА (Кубок России) 26.07.2023 : ЦСКА 6-0 «Оренбург» (РПЛ)

: ЦСКА 6-0 «Оренбург» (РПЛ) 07.05.2023: ЦСКА 2-1 «Оренбург» (РПЛ)

«ЦСКА» не проигрывает «Оренбургу» в 10 последних матчах, что говорит о значительном преимуществе.

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, ЦСКА выглядит явным фаворитом. Команда показывает отличную результативность и надежную оборону, а также имеет успешные результаты в последних играх против «Оренбурга».

Рекомендация: Победа хозяев (ЦСКА) за коэффициент 1.70