Четвертый тур Первой Лиги между «Уралом» и «Соколом» пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» 3 августа 2024 года. Обе команды находятся в хорошей форме и занимают высокие места в турнирной таблице после первых трех туров. Давайте проанализируем статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.
Анализ команды «Урал»
- Форма: В последних 5 играх «Урал» забил 13 голов и пропустил 5, показывая отличную результативность и надежную оборону.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.60 за игру, а пропускают они в среднем 1.00 гола за игру.
Недавние результаты:
- Поражение от «Черноморца» (2-3)
- Победа над «Шинником» (2-1)
- Победа над «Сочи» (2-0)
- Победа над «Равшаном» (5-0) в товарищеском матче
- Победа над «Акроном» (2-1) в товарищеском матче
«Урал» не проигрывает в 3 последних матчах дома и стабильно забивает в последних матчах.
Анализ команды «Сокол»
- Форма: В последних 5 играх «Сокол» забил 3 гола и пропустил 9, показывая средние результаты в атаке и слабую оборону.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 0.60 за игру, а пропускают они в среднем 1.80 гола за игру.
Недавние результаты:
- Победа над «КАМАЗом» (1-0)
- Победа над «Енисеем» (1-0)
- Ничья с «Чайкой» (1-1)
- Поражение от «Крыльев Советов» (0-6) в товарищеском матче
- Поражение от «Нефтехимика» (0-2) в товарищеском матче
«Сокол» не проигрывает в 7 последних матчах в турнире, но их атака и оборона показывают не самые лучшие результаты.
Личные встречи
Последние личные встречи между командами:
- 26.07.2005: «Сокол» 0-3 «Урал»
- 06.04.2005: «Урал» 3-0 «Сокол»
Прогноз на матч
Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Урал» выглядит более сильным и стабильным соперником. Команда показывает отличную результативность и играет на своем домашнем стадионе, что является значительным преимуществом. «Сокол» же имеет проблемы с обороной и забивает значительно меньше.
Рекомендация: Победа хозяев («Урал») за коэффициент 1.65