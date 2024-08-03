Четвертый тур Первой Лиги между «Уралом» и «Соколом» пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» 3 августа 2024 года. Обе команды находятся в хорошей форме и занимают высокие места в турнирной таблице после первых трех туров. Давайте проанализируем статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.

Анализ команды «Урал»

Форма : В последних 5 играх «Урал» забил 13 голов и пропустил 5, показывая отличную результативность и надежную оборону.

: В последних 5 играх «Урал» забил 13 голов и пропустил 5, показывая отличную результативность и надежную оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.60 за игру, а пропускают они в среднем 1.00 гола за игру.

Недавние результаты:

Поражение от «Черноморца» (2-3)

Победа над «Шинником» (2-1)

Победа над «Сочи» (2-0)

Победа над «Равшаном» (5-0) в товарищеском матче

Победа над «Акроном» (2-1) в товарищеском матче

«Урал» не проигрывает в 3 последних матчах дома и стабильно забивает в последних матчах.

Анализ команды «Сокол»

Форма : В последних 5 играх «Сокол» забил 3 гола и пропустил 9, показывая средние результаты в атаке и слабую оборону.

: В последних 5 играх «Сокол» забил 3 гола и пропустил 9, показывая средние результаты в атаке и слабую оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 0.60 за игру, а пропускают они в среднем 1.80 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «КАМАЗом» (1-0)

Победа над «Енисеем» (1-0)

Ничья с «Чайкой» (1-1)

Поражение от «Крыльев Советов» (0-6) в товарищеском матче

Поражение от «Нефтехимика» (0-2) в товарищеском матче

«Сокол» не проигрывает в 7 последних матчах в турнире, но их атака и оборона показывают не самые лучшие результаты.

Личные встречи

Последние личные встречи между командами:

26.07.2005 : «Сокол» 0-3 «Урал»

: «Сокол» 0-3 «Урал» 06.04.2005: «Урал» 3-0 «Сокол»

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Урал» выглядит более сильным и стабильным соперником. Команда показывает отличную результативность и играет на своем домашнем стадионе, что является значительным преимуществом. «Сокол» же имеет проблемы с обороной и забивает значительно меньше.

Рекомендация: Победа хозяев («Урал») за коэффициент 1.65