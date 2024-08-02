«Челси» хочет получить Осимхена, Омородиона и 38 млн фунтов за Лукаку

«Челси» и «Наполи» продолжают переговоры по нападающим Ромелу Лукаку и Виктору Осимхену.
Лондонский клуб не намерен активировать пункт об отступных в 120+ миллионов евро, указанный в контракте нигерийского нападающего. «Челси» поборется за Осимхена с «ПСЖ» и саудовским «Аль-Ахли» в случае, если цена снизится или структура сделки станет более привлекательной.
Не исключено, что нигериец перейдет в английскую команду на правах аренды. В таком случае, «Наполи» постарается включить в соглашение пункт об обязательном выкупе игрока в случае выхода «Челси» в Лигу чемпионов.
Лукаку уже согласовал трехлетний контракт с «Наполи», согласившись на снижение зарплаты. Неаполитанцы предложили за 31-летнего футболиста 25 миллионов фунтов, лондонцы рассчитывают получить 38 миллионов.
«Челси» также ведут переговоры с «Атлетико» о трансфере Саму Омородиона. Мадридцы не хотят отпускать 20-летнего форварда и рассчитывают продлить с ним контракт, повысив сумму отступных до 120 миллионов евро.
- В прошлом сезоне 25-летний Осимхен провел за «Наполи» 32 матча, забил 17 голов, отдал 4 передачи.
- 31-летний Лукаку выступал в прошлом сезоне на правах аренды в «Роме». Он сыграл за римлян 47 матчей, забил 21 гол, отдал 4 голевых паса.
- Омородион в прошлом сезоне сыграл 35 матчей за «Алавес» на правах аренды и 1 – за «Гранаду» до трансфера в «Атлетико», забил 9 голов, отдал 1 передачу.