«Челси» хочет получить Осимхена, Омородиона и 38 млн фунтов за Лукаку

«Челси» и «Наполи» продолжают переговоры по нападающим Ромелу Лукаку и Виктору Осимхену.

Лондонский клуб не намерен активировать пункт об отступных в 120+ миллионов евро, указанный в контракте нигерийского нападающего. «Челси» поборется за Осимхена с «ПСЖ» и саудовским «Аль-Ахли» в случае, если цена снизится или структура сделки станет более привлекательной.

Не исключено, что нигериец перейдет в английскую команду на правах аренды. В таком случае, «Наполи» постарается включить в соглашение пункт об обязательном выкупе игрока в случае выхода «Челси» в Лигу чемпионов.

Лукаку уже согласовал трехлетний контракт с «Наполи», согласившись на снижение зарплаты. Неаполитанцы предложили за 31-летнего футболиста 25 миллионов фунтов, лондонцы рассчитывают получить 38 миллионов.

«Челси» также ведут переговоры с «Атлетико» о трансфере Саму Омородиона. Мадридцы не хотят отпускать 20-летнего форварда и рассчитывают продлить с ним контракт, повысив сумму отступных до 120 миллионов евро.