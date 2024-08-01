Чалов попрощался с ЦСКА

Нападающий Федор Чалов объявил об уходе из ЦСКА.

«Взросление – это всегда про ответственность. В первую очередь, хочу сказать спасибо клубу за 18 лет, проведенных вместе. Можно сказать, совершеннолетие)

Оглядываясь назад, я испытываю благодарность. Руководству клуба, команде, болельщикам, академии, и всем тренерам, с которыми мне посчастливилось поработать за эти годы. Эти 18 лет в клубе научили меня работать и бороться за мечту, в этом и заключается для меня идея спорта. Я долго шел к этому решению.

Вокруг много мнений и домыслов, но как я и писал выше, любое важное решение в жизни накладывает на тебя ответственность. За себя, семью и карьеру. Как и всегда, я готов выкладываться и расти, я чувствую поддержку семьи и свою уверенность в том, что делаю все правильно. Я остаюсь верным себе и своим целям.

ЦСКА – это большая часть моей жизни. Это люди и эмоции, которые навсегда в моем сердце! Спасибо за вашу любовь и тепло! Цвета меняются, история продолжается…» – написал Чалов.