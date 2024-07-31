Физрук, забивший в Фонбет Кубке России, пожаловался на зарплату

Учитель физкультуры и футболист «Оргэнергостроя» из Димитровграда Руслан Шагеев рассказал, какое место в его жизни занимает игра.

Шагеев накануне забил в Фонбет Кубке России «Ладе» (3:3, 3:4 по пенальти).

«Я, конечно же, не ожидал такой шумихи, но очень рад, что мне удалось обратить внимание любителей футбола на нашу команду. Для многих игроков нашей команды футбол – это хобби, но это не мешает нам играть на таком уровне. В 2019 году я подписал свой первый профессиональный контракт с футбольным клубом «Лада» из Димитровграда и имею небольшой опыт выступления во Второй лиге.

После того как «Лада» перестала существовать, мне предложили работу учителем физической культуры в школе, и в то же время создавался клуб «Оргэнергострой», куда меня позвали играть.

Заработная плата учителей, к сожалению, неоправданно низкая, но футбол обеспечил мне небольшую финансовую подушку«, – сказал Шагеев.