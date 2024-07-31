«Ювентус» сделал официальное предложение по Коопмейнерсу

«Ювентус» предложил 45 миллионов евро за полузащитника «Аталанты» Теуна Коопмейнерса. По данным журналиста Фабрицио Романо, сам футболист согласовал контракт с «бьянконери» еще в мае.

Сообщалось, что бергамаски оценивают хавбека сборной Нидерландов в 60 миллионов евро.