«Ювентус» сделал официальное предложение по Коопмейнерсу

«Ювентус» предложил 45 миллионов евро за полузащитника «Аталанты» Теуна Коопмейнерса. По данным журналиста Фабрицио Романо, сам футболист согласовал контракт с «бьянконери» еще в мае.
Сообщалось, что бергамаски оценивают хавбека сборной Нидерландов в 60 миллионов евро.
- В прошлом сезоне он провел за итальянский клуб 51 матч, забил 15 голов, отдал 7 передач.
- Transfermarkt оценивает сумму трансфера нидерландца в 50 миллионов евро.
- Контракт Коопмейнерса с «Аталантой» рассчитан до 2027 года.
- Он не играл на Евро-2024 из-за травмы.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X