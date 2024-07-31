«Севилья» анонсировала переход экс-форварда «Манчестер Сити»

27-летний нападающий Келечи Ихеначо перейдет в «Севилью» на правах свободного агента. Форвард в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет с клубом двухлетний контракт.

Нигериец заменит в «Севилье» Юссефа Эн-Несири, который на прошлой неделе перешел в «Фенербахче».