«Севилья» анонсировала переход экс-форварда «Манчестер Сити»

27-летний нападающий Келечи Ихеначо перейдет в «Севилью» на правах свободного агента. Форвард в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет с клубом двухлетний контракт.
Нигериец заменит в «Севилье» Юссефа Эн-Несири, который на прошлой неделе перешел в «Фенербахче».
- Последним клубом Ихеначо был «Лестер», который он покинул этим летом. Также он известен по выступлениям за «Манчестер Сити».
- В прошлом сезоне Ихеначо провел 26 матчей за «лис», забил 6 голов, отдал 3 передачи.
Источник: страница «Севильи» в соцсети X