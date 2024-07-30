Аршавин – о «Зените» Семака и «Спартаке» Романцева: «Есть схожести»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос о соперничестве со «Спартаком».

– «Зенит» Семака сильнее «Спартака» Романцева или некорректно сравнивать?

– Я бы не сравнивал «Зенит» Семака и «Спартак» Романцева, хотя, конечно, некоторые схожести есть.

– Насколько принципиально для «Зенита» обойти «Спартак» в год столетия клуба по количеству российских чемпионств?

– «Спартак» – всегда принципиальный соперник. И быть в чем-то лучше него, думаю, всегда хорошо для болельщиков, потому что они всегда друг другу об этом могут сказать.