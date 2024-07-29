Вендел оценил свою связку с Глушенковым

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о взаимодействии с форвардом Максимом Глушенковым.
«Всe дело в том, что Максим отлично двигается и всегда оказывается в нужном месте. Думаю, он счастлив, я счастлив, и пусть так будет весь сезон! Вот и всe. Хочу ассистировать, забивать и помогать команде ещe чаще, ведь так лучше для всех – и для него, и для меня, и для «Зенита», – сказал Вендел.
- Глушенков в 3 матчах подряд забил с передач Вендела.
- Бразилец вскоре может уйти в «Галатасарай».
- Глушенков куплен у «Локо».
Источник: официальный сайт «Зенита»