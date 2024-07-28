Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Динамо» Мх

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче 2-го тура РПЛ против «Динамо» Мх (0:0).

– Первый тайм мы провалили. Так играть – непростительно. Это касается как и единоборств, так и качества игры. Это была первая домашняя игра, пришло много болельщиков, и то, что происходило на поле, это не должно повторяться. Во втором тайме игра уже была получше, но мы должны больше контролировать игру и создавать моментов. Мы не заслуживали победу, команде есть что обсудить и над чем поработать.

– Как оцениваете содержание игры «Краснодара»?

– Вообще не удовлетворило, никак!

– Что говорили команде в перерыве? Как настраивали на второй тайм? Довольны игрой футболистов, которые вышли на замену?

– Это странно, что кого‑то из футболистов нужно настраивать. Когда ты выходишь на один из лучших стадионов в мире, когда только начало чемпионата, а кто‑то не выходит и не выкладывается на 100%… Я главный тренер «Краснодара» и мне отвечать за результат команды, поэтому мы поговорили на повышенных тонах в перерыве. Ну, а замены, какими‑то из них я удовлетворен, а какими‑то нет.

– Концовка матча осталась за «Краснодаром». Что в игре вашей команды могло привести к победе?

– Концовка – это мало. Надо играть с первых минут так, как мы играли в концовке. Меня это не устраивает. В концовке мы стали оказывать больше давления на соперника, стали чаще менять направление атак, больше доставляли мяч в чужую штрафную площадь и зарабатывали стандартов. Но так надо играть все 90 минут. Не устраивает, что мы только в концовке играли так.

– Игра махачкалинского «Динамо» была такой, как вы и ожидали?

– Да. Это хорошая команда с характером, которая бьется. Именно это мы и увидели.