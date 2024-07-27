Вендел высказался о своей связке с Глушенковым

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о взаимодействии с форвардом Максимом Глушенковым.
– Как вы смогли наладить «химию» с Глушенковым?
– Это футбол. Слава богу, что он забивает с моих передач. Это немаловажно. Надеюсь, что мы продолжим на протяжении всего года демонстрировать такую игру. Надеюсь, что он продолжит забивать, а мы вместе принесем еще много радости болельщикам «Зенита».
- Глушенков в 3 матчах подряд забил с передач Вендела.
- Бразилец вскоре может уйти в «Галатасарай».
- Глушенков куплен у «Локо».
Источник: «Матч ТВ»