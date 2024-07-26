Дэвис бесплатно перейдет в «Реал» через год

«Реал» договорился с 23-летним защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом о переходе в мадридский клуб на правах свободного агента в следующем году.
По данным As, «сливочные» хотели купить игрока уже сейчас, но клубы не сошлись в трансферной цене. «Реал» был готов заплатить 35 миллионов евро, а мюнхенцы требовали 50 миллионов.
За год ожидания Дэвис получит от мадридцев щедрый подписной бонус.
- Действующий контракт футболиста и «Баварии» рассчитан до 30 июня 2025 года.
- В прошлом сезоне Дэвис провел за мюнхенцев 42 матча, забил 3 гола, отдал 6 передач.
- На Кубке Америки-2024 он сыграл за сборную Канады в 6 встречах.
Источник: As