Дэвис бесплатно перейдет в «Реал» через год

«Реал» договорился с 23-летним защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом о переходе в мадридский клуб на правах свободного агента в следующем году.

По данным As, «сливочные» хотели купить игрока уже сейчас, но клубы не сошлись в трансферной цене. «Реал» был готов заплатить 35 миллионов евро, а мюнхенцы требовали 50 миллионов.

За год ожидания Дэвис получит от мадридцев щедрый подписной бонус.