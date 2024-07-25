Агент Виллиана Жозе ответил на информацию о лишнем весе у форварда

Агент бразильского нападающего «Спартака» Виллиана Жозе Луис Кардосо прокомментировал информацию о лишнем весе у игрока.
«Лишний вес у Виллиана Жозе? Мне не нужно комментировать то, что не соответствует действительности. Виллиан скоро будет готов помочь «Спартаку», – заявил агент.
- 32-летний форвард Виллиан Жозе перебрался в стан «Спартака» этим летом.
- Футболист не смог помочь столичному коллективу в игре 1-го тура РПЛ против «Оренбурга». Он не попал в заявку.
- Коллектив Деяна Станковича сенсационно уступил южноуральцам со счетом 0:2.
- По сведениям СМИ, бразильский новичок «Спартака» тренируется индивидуально из-за лишнего веса.
Источник: «Чемпионат»