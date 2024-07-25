Агент Виллиана Жозе ответил на информацию о лишнем весе у форварда

Агент бразильского нападающего «Спартака» Виллиана Жозе Луис Кардосо прокомментировал информацию о лишнем весе у игрока.

«Лишний вес у Виллиана Жозе? Мне не нужно комментировать то, что не соответствует действительности. Виллиан скоро будет готов помочь «Спартаку», – заявил агент.