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  • Агент Виллиана Жозе ответил на информацию о лишнем весе у форварда

Агент Виллиана Жозе ответил на информацию о лишнем весе у форварда

25 июля 2024, 19:56
3

Агент бразильского нападающего «Спартака» Виллиана Жозе Луис Кардосо прокомментировал информацию о лишнем весе у игрока.

«Лишний вес у Виллиана Жозе? Мне не нужно комментировать то, что не соответствует действительности. Виллиан скоро будет готов помочь «Спартаку», – заявил агент.

  • 32-летний форвард Виллиан Жозе перебрался в стан «Спартака» этим летом.
  • Футболист не смог помочь столичному коллективу в игре 1-го тура РПЛ против «Оренбурга». Он не попал в заявку.
  • Коллектив Деяна Станковича сенсационно уступил южноуральцам со счетом 0:2.
  • По сведениям СМИ, бразильский новичок «Спартака» тренируется индивидуально из-за лишнего веса.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Виллиан Жозе
Комментарии (3)
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R_a_i_n
1721926819
Сифооооооон, Бородааааааа......
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alefreddy
1721929519
хочется верить в лучшее
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erybov1965
1721933374
А агент другого сказать и не может,если бы не было паспортов,он вообще сказал бы,что Жозе - 19 летний,многообещающий,перспективный футболист,который скоро получит Золотой мяч.
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