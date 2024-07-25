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  • В «Зените» высказались о пожаре в Железноводске, в котором обвиняют игроков второй команды

В «Зените» высказались о пожаре в Железноводске, в котором обвиняют игроков второй команды

25 июля 2024, 14:10
12

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала ситуацию с пожаром в бане в лагере «Славяновский исток» в Железноводске, где находилась вторая команда петербургского клуба.

«Команда «Зенит-2» действительно находилась на сборах во время происшествия. Когда произошло возгорание, то первыми отреагировали несколько игроков из состава. До прибытия пожарного расчета пытались своими силами локализовать пламя. Со слов прибывших на место тушения пожарных, причину возгорания еще предстоит установить», – сообщили в пресс-службе «Зенита».

Ранее сообщалось: игроков второй команды петербуржцев подозревают в том, что они устроили пожар.

«Они отдыхали в бане, где, со слов персонала, выпивали и прочее. Потом постройка сгорела дотла, пожар был на площади 70 квадратов. К счастью, обошлось без последствий: гости отогнали машины, внутри никого не было.

Виновники скрылись с места пожара, но руководство и отдыхающие уверены – это спортсмены, которые постоянно шумят и всем мешают», – говорится в сообщении Mash.

  • «Зенит-2» занимает шестое место в группе 2 дивизиона Б Второй лиги с 24 очками после 15 матчей. Отставание от лидера составляет 13 очков.
  • Первый круг турнира завершился 7 июля и сейчас в соревновании небольшой перерыв. Следующий матч у «Зенита-2» запланирован на 28 июля с лидером – «Динамо-2».

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Источник: РИА Новости
Россия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Зенит-2 Зенит
Комментарии (12)
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Spartak_forv@
1721906273
Хорошо ребята отдохнули.С огоньком! Газпром покроет все издержки!)
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MazaiNN
1721906472
Поджёг это умышленное деяние. А все остальное это халатность неосторожное обращение с огнем. Но в такой терминологии нет ,,огонька,, по мысли авторов.
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Таврида
1721907096
Праздновали приход Соболева в Зенит-2, немного переборщили...
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Иван Петров 1986
1721907130
Ну они и подожгли, всем все ясно. Они же отдыхали и выпивали.
Ответить
Ниф-Ниф
1721910113
А от чего они отдыхали? Играть не умеют нихрена, а водку жрут по-взрослому.
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Павелий
1721918904
Когда произошло возгорание, то первыми отреагировали несколько игроков из состава: они радостные выбежали из бани со словами "Газпром оплатит!"
Ответить
VVM1964
1722805244
Неужто так пуканы возгорелись ? )
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