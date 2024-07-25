В «Зените» высказались о пожаре в Железноводске, в котором обвиняют игроков второй команды

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала ситуацию с пожаром в бане в лагере «Славяновский исток» в Железноводске, где находилась вторая команда петербургского клуба.

«Команда «Зенит-2» действительно находилась на сборах во время происшествия. Когда произошло возгорание, то первыми отреагировали несколько игроков из состава. До прибытия пожарного расчета пытались своими силами локализовать пламя. Со слов прибывших на место тушения пожарных, причину возгорания еще предстоит установить», – сообщили в пресс-службе «Зенита».

Ранее сообщалось: игроков второй команды петербуржцев подозревают в том, что они устроили пожар.

«Они отдыхали в бане, где, со слов персонала, выпивали и прочее. Потом постройка сгорела дотла, пожар был на площади 70 квадратов. К счастью, обошлось без последствий: гости отогнали машины, внутри никого не было.

Виновники скрылись с места пожара, но руководство и отдыхающие уверены – это спортсмены, которые постоянно шумят и всем мешают», – говорится в сообщении Mash.