Бывший хавбек «Зенита» предложил наказать тех, кто взял Фернандеса в команду

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался об уходе 33-летнего защитника Марио Фернандеса из петербургского клуба.

– «Зенит» официально объявил об уходе Марио Фернандеса. Как думаете, правильно ли поступило руководство петербуржцев?

– Руководство петербуржцев неправильно поступило, когда его взяло.

– «Зенит» не почувствует потерю Фернандеса?

– Нет, конечно! Сколько он игр сыграл за это все время? Таких пассажиров в «Зените» хватает. Тут еще его зачем-то взяли. Не думаю, что это потеря. За такие вещи кто-то должен нести наказание, кто его приглашал и не использовал. Деньги потрачены на трансфер и зарплату. Считаю, что это вообще ненормально.

– Агент игрока сказал, что у Марио есть предложения от клубов РПЛ. В клубе какого уровня вы его видите?

– Я не вижу его в России вообще. Думаю, что он уедет отсюда. Сомневаюсь, что Марио кому-то нужен.

Фернандес подписал соглашение с «Зенитом» в 2023 году по схеме «1+1».

Он досрочно завершил прошлый сезон из-за травмы.

Фернандес сыграл за «Зенит» в 12 матчах РПЛ и в 6 встречах Кубка России.

Он выступал за ЦСКА в 2012–2022 годах.

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