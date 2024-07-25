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  • Бывший хавбек «Зенита» предложил наказать тех, кто взял Фернандеса в команду

Бывший хавбек «Зенита» предложил наказать тех, кто взял Фернандеса в команду

25 июля 2024, 11:34
7

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался об уходе 33-летнего защитника Марио Фернандеса из петербургского клуба.

«Зенит» официально объявил об уходе Марио Фернандеса. Как думаете, правильно ли поступило руководство петербуржцев?

– Руководство петербуржцев неправильно поступило, когда его взяло.

– «Зенит» не почувствует потерю Фернандеса?

– Нет, конечно! Сколько он игр сыграл за это все время? Таких пассажиров в «Зените» хватает. Тут еще его зачем-то взяли. Не думаю, что это потеря. За такие вещи кто-то должен нести наказание, кто его приглашал и не использовал. Деньги потрачены на трансфер и зарплату. Считаю, что это вообще ненормально.

– Агент игрока сказал, что у Марио есть предложения от клубов РПЛ. В клубе какого уровня вы его видите?

– Я не вижу его в России вообще. Думаю, что он уедет отсюда. Сомневаюсь, что Марио кому-то нужен.

  • Фернандес подписал соглашение с «Зенитом» в 2023 году по схеме «1+1».
  • Он досрочно завершил прошлый сезон из-за травмы.
  • Фернандес сыграл за «Зенит» в 12 матчах РПЛ и в 6 встречах Кубка России.
  • Он выступал за ЦСКА в 2012–2022 годах.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Фернандес Марио Угаров Денис
Комментарии (7)
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MazaiNN
1721897178
Кто это? Угаров.
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Taps
1721902161
Правильно сказал. Бабки распилили и радуются.
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Spartak_forv@
1721904416
Будто про игрушку разговаривает,а не про живого человека
Ответить
Garrincha58
1721920297
Надо наказать ещё тех кто выкупил Изидора и Ахметова
Ответить
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