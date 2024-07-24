Стала известна сумма последнего предложения «Галатасарая» по Венделу

Турецкий журналист Али Наси-Кучук поделился информацией о ходе переговоров между «Галатасараем» и «Зенитом» по полузащитнику Венделу.

«Вендел хочет покинуть «Зенит». Последнее предложение «Галатасарая» составляло € 13 млн. А «Зенит» очень хочет получить € 20 млн за него. Я не думаю, что Галатасарай заплатит такую сумму. Нужно немного подождать», – заявил журналист.