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«Галатасарай» отказался от покупки Вендела

24 июля 2024, 10:03
10

«Галатасарай» отказался от дальнейших переговоров по трансферу полузащитника «Зенита» Вендела.

По данным журналиста Руди Галетти, вчера турецкий клуб предпринял последнюю попытку купить 26-летнего бразильца, увеличив предложение. Однако петербуржцы не захотели идти на уступки, дав понять, что скидки на одного из лидеров не будет.

В воскресенье сообщалось, что «Галатасарай» предложил за Вендела 15 миллионов евро, а «Зенит» требовал 30 миллионов.

  • В этом сезоне бразилец в 2 матчах за петербуржцев забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.
  • Он выступает за «Зенит» с 2020 года.

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Источник: страница Руди Галетти в соцсети X
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Галатасарай Вендел
Комментарии (10)
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acor94
1721805111
Очень жаль. На 22 могли бы и сторговаться. Это великое умение вовремя отпускать лидеров, которым наше руководство не обладает. Через год его и за 10 никто не возьмет, потому что без мотивации он потеряет уровень и заодно покажет плохой пример для других иностранцев, что можно попасть в кабалу. Таковы реалии.
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nik55
1721805236
будет как с Соболевым-----требовать можно и 50 но кто возьмет
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oyabun
1721805835
Очень хотелось бы, чтобы Зенит не продавал сейчас ни Вендела, ни Клаудиньо. Чтобы все сильнейшие остались, а еще пришли Илич и Соболев.. И вот тогда я буду наслаждаться видом Соболя на лавке.
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...короче
1721805837
..."Наш колхоз богат на навоз! -- Соседям дадим? -- Нет, сами съедим!"(с)...
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SLADE2019
1721806899
Отпустите вы, черти полосатые человека. Он столько сделал для вас немытышей. Дайте ему в еврокубках поиграть.
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Цугундeр
1721807067
Теперь вместо связки с Глушем будет растяжение связок ..и следом за Клавой в "медсанбат ".
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Skull_Boy
1721807934
Серьезно за это бревно 30 млн
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