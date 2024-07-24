«Галатасарай» отказался от покупки Вендела

«Галатасарай» отказался от дальнейших переговоров по трансферу полузащитника «Зенита» Вендела.

По данным журналиста Руди Галетти, вчера турецкий клуб предпринял последнюю попытку купить 26-летнего бразильца, увеличив предложение. Однако петербуржцы не захотели идти на уступки, дав понять, что скидки на одного из лидеров не будет.

В воскресенье сообщалось, что «Галатасарай» предложил за Вендела 15 миллионов евро, а «Зенит» требовал 30 миллионов.