Газизов оценил возможность подписания Марио Фернандеса в «Динамо» Мх

Генеральный директор «Динамо» Мх Шамиль Газизов ответил, вероятно ли появление в клубе защитника Марио Фернандеса.

Игрок покинул «Зенит».

«Фернандес – зарекомендовавший себя футболист, это очень мастеровитый игрок. О его классе и говорить не приходится! Тут дело в другом – наша команда строится чуть по-другому.

Естественно, такой футболист всегда будет украшением для любой команды, он бы стал усилением для «Динамо», но Марио вряд ли будет в Махачкале», – сказал Газизов.