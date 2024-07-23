Газизов оценил возможность подписания Марио Фернандеса в «Динамо» Мх

Генеральный директор «Динамо» Мх Шамиль Газизов ответил, вероятно ли появление в клубе защитника Марио Фернандеса.
- Игрок покинул «Зенит».
«Фернандес – зарекомендовавший себя футболист, это очень мастеровитый игрок. О его классе и говорить не приходится! Тут дело в другом – наша команда строится чуть по-другому.
Естественно, такой футболист всегда будет украшением для любой команды, он бы стал усилением для «Динамо», но Марио вряд ли будет в Махачкале», – сказал Газизов.
- «РБ Спорт» сообщил, что петербургский клуб принял решение расстаться с 33-летним защитником из-за неудовлетворительного физического состояния.
- В прошлом сезоне Фернандес провел за «Зенит» 18 матчей.
Источник: Sport24