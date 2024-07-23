Глава «Фламенго» подробно высказался о переговорах по Клаудиньо: «Верю в здравый смысл, хоть они и русские»

Президент «Фламенго» Родолфо Ландим прокомментировал ход переговоров с «Зенитом» по полузащитнику Клаудиньо.

«Мы не скрываем, что долгое время контактируем с Клаудиньо, мы хотим его купить. В «Зените» он не может играть в еврокубках. Игрок показывает нам, что хочет вернуться в Бразилию.

Проблема сейчас в «Зените». Я гарантирую им, что в три транша оплатим трансфер Клаудиньо. Однако петербуржцы никак не хотят отпускать Клаудиньо. Мы согласились на финансовый запрос «Зенита» – и они тут же подняли его. Ясно, что продавать не хотят.

Это жесткие игры со стороны «Зенита». Но я верю в здравый смысл, хоть это и русские. Клаудиньо там несчастлив», – сказал Ландим.