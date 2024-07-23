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  • Глава «Фламенго» подробно высказался о переговорах по Клаудиньо: «Верю в здравый смысл, хоть они и русские»

Глава «Фламенго» подробно высказался о переговорах по Клаудиньо: «Верю в здравый смысл, хоть они и русские»

23 июля 2024, 12:51
14

Президент «Фламенго» Родолфо Ландим прокомментировал ход переговоров с «Зенитом» по полузащитнику Клаудиньо.

«Мы не скрываем, что долгое время контактируем с Клаудиньо, мы хотим его купить. В «Зените» он не может играть в еврокубках. Игрок показывает нам, что хочет вернуться в Бразилию.

Проблема сейчас в «Зените». Я гарантирую им, что в три транша оплатим трансфер Клаудиньо. Однако петербуржцы никак не хотят отпускать Клаудиньо. Мы согласились на финансовый запрос «Зенита» – и они тут же подняли его. Ясно, что продавать не хотят.

Это жесткие игры со стороны «Зенита». Но я верю в здравый смысл, хоть это и русские. Клаудиньо там несчастлив», – сказал Ландим.

  • 27-летний полузащитник играет за петербуржцев с 2021 года.
  • Он пропустил 1-й тур РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).
  • Клаудиньо стоит 18 миллионов евро.

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Источник: Globo Esporte
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Фламенго Клаудиньо
Комментарии (14)
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lek!
1721728511
Почему то все латиносы через пару лет плачутся , как заработают нормально денег. Надо повысить до 25 и пусть берут если хотят. Не умеют в РПЛ зарабатывать на игроках , всегда продают дешевле.
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Давид59
1721728757
Или перевод хреновый или у мужика явно проблемы. Как можно говорить "верю в здравый смысл, хоть это и русские"? Явное неуважение, даже больше на оскорбление тянет.
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JTherry
1721729042
"я верю в здравый смысл, хоть это и русские..." в РУ бом.жей работают евреи, какой там "здравый смысл" может быть в переговорах..?) обдерут бразилов под липку и пустят в джунгли Амазонки гулять голыми-раздетыми...)
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acor94
1721731111
Воь оригинал: Несмотря на все жесткие игры со стороны "Зенита", Кружевных пошутил и сказал, верить в "здравый смысл", даже если русский язык" (другая сторона сделки), на положительный исход. - Я думаю, что игрок не счастлив. Вы начинаете устанавливать правила: "Вы идете, если вы прибываете в справедливой цене, парень приходит в цену справедливой, и парень говорит, что цена не является более справедливым". Я думаю, что игрок не счастлив там. Интересно, да? Как будет поведение клуба перед позиционирования игрока... окно закрывается только 2 сентября. - На дне, люди верят в здравый смысл, даже будучи русский. Не знаю, что произойдет, но ясно одно: мы не хотим принести игрокам быть еще один отряд из "Фламенго". Чтобы привлечь игроков, должны
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evgevg13
1721732877
Вас обманули. Переговоры ведут далеко не русские...
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alp
1721733691
это сейчас в тренде, если русского не получается обмануть, то он тупой. вот болван южноамериканский....
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Азбука
1721734798
Хотят Клаву на халяву. Вот и весь смысл.
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Spartak_forv@
1721740652
Когда сам того не желая,показал свой уровень культуры!
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ziborock
1721742430
Угро-финны там!
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