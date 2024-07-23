Глава «Фламенго» подробно высказался о переговорах по Клаудиньо: «Верю в здравый смысл, хоть они и русские»

Президент «Фламенго» Родолфо Ландим прокомментировал ход переговоров с «Зенитом» по полузащитнику Клаудиньо.
«Мы не скрываем, что долгое время контактируем с Клаудиньо, мы хотим его купить. В «Зените» он не может играть в еврокубках. Игрок показывает нам, что хочет вернуться в Бразилию.
Проблема сейчас в «Зените». Я гарантирую им, что в три транша оплатим трансфер Клаудиньо. Однако петербуржцы никак не хотят отпускать Клаудиньо. Мы согласились на финансовый запрос «Зенита» – и они тут же подняли его. Ясно, что продавать не хотят.
Это жесткие игры со стороны «Зенита». Но я верю в здравый смысл, хоть это и русские. Клаудиньо там несчастлив», – сказал Ландим.
- 27-летний полузащитник играет за петербуржцев с 2021 года.
- Он пропустил 1-й тур РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).
- Клаудиньо стоит 18 миллионов евро.
Источник: Globo Esporte