Бывшая пресс-атташе «Динамо» пошутила на тему трансфера в команду марокканского форварда

«Динамо» покупает марокканского форварда «Раджи» Эль-Мехди Маухуба.
Шутливый пост на эту тему выложила бывшая пресс-атташе москвичей Полина Лысенко, которая побывала в Марокко в рамках перелета из США в Россию.
- «Динамо» заплатит за 21-летнего Маухуба 600 тысяч евро.
- Игрок выступит на Олимпиаде в Париже.
- Маухуб всю карьеру проводит на родине.
Из «Динамо» ушла Полина Лысенко – одна из самых умных и красивых девушек русского футбола
«Оправдываться не должна»: экс-ведущая «Динамо» Лысенко – о слухах, что Лещук из-за нее бросил семью
Лысенко отреагировала на заявление Радимова, что она прокляла «Динамо»
Источник: «Бомбардир»