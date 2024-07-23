Бывшая пресс-атташе «Динамо» пошутила на тему трансфера в команду марокканского форварда

«Динамо» покупает марокканского форварда «Раджи» Эль-Мехди Маухуба.

Шутливый пост на эту тему выложила бывшая пресс-атташе москвичей Полина Лысенко, которая побывала в Марокко в рамках перелета из США в Россию.

«Динамо» заплатит за 21-летнего Маухуба 600 тысяч евро.

Игрок выступит на Олимпиаде в Париже.

Маухуб всю карьеру проводит на родине.

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