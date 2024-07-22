В махачкалинском «Динамо» рассказали о предложении для Джикии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о желании подписать Георгия Джикию.

30-летний защитник находится в статусе свободного агента после ухода из «Спартака».

– Как продвигается процесс общения с Георгием Джикией?

– Мы Жору ждем. Если он придет, для нас это будет большой-большой успех.

– Сделали конкретное предложение?

– Когда мы виделись, я сказал – приходи к нам. Гаджи Муслимович (Гаджиев) Георгию тоже сказал это.

– Какие действия дальше?

– Позвоню через несколько дней, узнаю у Георгия.