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  • В махачкалинском «Динамо» рассказали о предложении для Джикии

В махачкалинском «Динамо» рассказали о предложении для Джикии

22 июля 2024, 18:41
5

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о желании подписать Георгия Джикию.

30-летний защитник находится в статусе свободного агента после ухода из «Спартака».

– Как продвигается процесс общения с Георгием Джикией?

– Мы Жору ждем. Если он придет, для нас это будет большой-большой успех.

– Сделали конкретное предложение?

– Когда мы виделись, я сказал – приходи к нам. Гаджи Муслимович (Гаджиев) Георгию тоже сказал это.

– Какие действия дальше?

– Позвоню через несколько дней, узнаю у Георгия.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Джикия Георгий Газизов Шамиль
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Цугундeр
1721663276
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БАЗАРА НЕТ
1721666734
Цену набивает грызун
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DVOK68
1721668020
Да иди уже куда-нибудь)
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Spartak_forv@
1721676274
Жора будет ждать предложения Барселоны и Баварии до 31 августа
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1721680137
Приходи к нам на шашлык Жора
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