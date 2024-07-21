В «Зените» ответили, сыграет ли Клаудиньо с «Рубином»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об отсутствии Клаудиньо в заявке на матч 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).
«Слухи по Клаудиньо не слушайте. У него микротравма, которая не позволила ему тренироваться последние пару-тройку дней. Поэтому он не смог поехать в Самару. Будет восстанавливаться.
Нужно спрашивать у врачей, когда он вернeтся на поле. Надеюсь, что уже к следующей игре будет готов», – сказал Медведев.
- Во 2-м туре «Зенит» сыграет на выезде против «Рубина» (27 июля).
- Сообщалось, что Клаудиньо близок к трансферу во «Фламенго».
- 27-летний полузащитник играет за петербуржцев с 2021 года.
Источник: «Чемпионат»