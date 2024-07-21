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В «Зените» ответили, сыграет ли Клаудиньо с «Рубином»

21 июля 2024, 10:26
5

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об отсутствии Клаудиньо в заявке на матч 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).

«Слухи по Клаудиньо не слушайте. У него микротравма, которая не позволила ему тренироваться последние пару-тройку дней. Поэтому он не смог поехать в Самару. Будет восстанавливаться.

Нужно спрашивать у врачей, когда он вернeтся на поле. Надеюсь, что уже к следующей игре будет готов», – сказал Медведев.

  • Во 2-м туре «Зенит» сыграет на выезде против «Рубина» (27 июля).
  • Сообщалось, что Клаудиньо близок к трансферу во «Фламенго».
  • 27-летний полузащитник играет за петербуржцев с 2021 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Клаудиньо Медведев Александр
Комментарии (5)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1721548156
Газпром что, представляет российских игроков второсортными? Российские игроки могут играть в футбол лучше бразильских, необходимо игровое время! Глушенков пример !
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Давид59
1721551953
"Дипломатический насморк". Не иначе.
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paracetamol
1721554411
Клавка - отрезанный ломоть. В Бразилию шмутки собирает!
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