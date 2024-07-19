Голкипер сборной Грузии стал самым дорогим вратарeм мира после Евро-2024

Грузинский страж ворот Георгий Мамардашвили возглавил список самых дорогих голкиперов мира.
Как сообщает известный интернет-портал Transfermarkt рыночная стоимость 23-летнего вратаря из Грузии составила 45 миллионов евро. Он делит 1-ю строчку рейтинга с португальским стражем ворот Диогу Коштой.
Тройку лидеров замыкает итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Он стоит 40 млн евро. Российского голкипера «ПСЖ «Матвея Сафонова оценивают в 20 млн. евро.
- Георгий Мамардашвили, защищающий цвета «Валенсии», помог сборной Грузии пробиться в плей-офф Евро-2024.
- В активе футболиста 8 пропущенных мячей. Георгию 1 раз удалось записать в актив 1 «сухой» поединок.
- Ранее СМИ сообщали об интересе к грузину со стороны «Баварии» и ряда других европейских топ-клубов.
Источник: «Бомбардир»