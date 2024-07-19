Голкипер сборной Грузии стал самым дорогим вратарeм мира после Евро-2024

Грузинский страж ворот Георгий Мамардашвили возглавил список самых дорогих голкиперов мира.

Как сообщает известный интернет-портал Transfermarkt рыночная стоимость 23-летнего вратаря из Грузии составила 45 миллионов евро. Он делит 1-ю строчку рейтинга с португальским стражем ворот Диогу Коштой.

Тройку лидеров замыкает итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Он стоит 40 млн евро. Российского голкипера «ПСЖ «Матвея Сафонова оценивают в 20 млн. евро.