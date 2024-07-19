Агент сообщил, в каком клубе появится Антон Миранчук

Агент Алексей Сафонов прокомментировал ситуацию с полузащитником Антоном Миранчуком, находящимся в статусе свободного агента.
«Миранчук, скорее всего, всплывeт в «Динамо». Всe остальное – без комментариев», – сказал Сафонов.
Журналист Иван Карпов написал, что пока общения между игроком и клубом нет.
«Может оно так и будет, но сначала бело-голубым надо кого-то продать. Ну и, в любом случае, сейчас никакого общения между стороной Антона и динамиками – нет. Точка», – написал он.
- 28-летний Миранчук в минувшем сезоне провел 38 матчей за «Локомотив», забил 8 голов, отдал 7 передач.
- В 2016 году она выступал за эстонскую «Левадию» на правах аренды, а всю остальную карьеру провел в составе красно-зеленых.
Источник: Metaratings.ru