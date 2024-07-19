Агент сообщил, в каком клубе появится Антон Миранчук

Агент Алексей Сафонов прокомментировал ситуацию с полузащитником Антоном Миранчуком, находящимся в статусе свободного агента.

«Миранчук, скорее всего, всплывeт в «Динамо». Всe остальное – без комментариев», – сказал Сафонов.

Журналист Иван Карпов написал, что пока общения между игроком и клубом нет.

«Может оно так и будет, но сначала бело-голубым надо кого-то продать. Ну и, в любом случае, сейчас никакого общения между стороной Антона и динамиками – нет. Точка», – написал он.