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  • Аршавин назвал статус команд, в которых смогут играть Дзюба и Джикия

Аршавин назвал статус команд, в которых смогут играть Дзюба и Джикия

18 июля 2024, 07:52
3

Бывший нападающий «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о будущем форварда Артема Дзюбы и защитника Георгия Джикии в российском футболе.

«Трудно увидеть Джикию и Дзюбу в клубах первой пятерки. В командах статусом ниже они могут играть. Но все зависит от самих футболистов, от того, готовы ли они играть за меньшие деньги.

На Дзюбу может клюнуть какая‑то команда. В принципе, он сможет помочь. Свои голы в РПЛ он еще способен забивать, почему нет», – сказал Аршавин.

  • Сейчас Дзюба и Джикия находятся в статусе свободных агентов.
  • 35-летний Дзюба провел в прошлом сезоне 26 матчей за «Локомотив», забил 4 гола, отдал 4 передачи.
  • 30-летний Джикия сыграл в минувшем сезоне в 12 встречах за «Спартак».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей Дзюба Артем Джикия Георгий
Комментарии (3)
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Spartak_forv@
1721279465
Кто бы еще год назад мог предположить,что Джикия окажется невостребованным летом 24 года.Лидер,капитан спартака,основной защитник сборной менее чем за год превратился в токсичный актив,растерявший форму и ненужный никому в лиге
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NewLife
1721284294
Окурок - вершитель судеб))))
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