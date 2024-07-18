Аршавин назвал статус команд, в которых смогут играть Дзюба и Джикия

Бывший нападающий «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о будущем форварда Артема Дзюбы и защитника Георгия Джикии в российском футболе.

«Трудно увидеть Джикию и Дзюбу в клубах первой пятерки. В командах статусом ниже они могут играть. Но все зависит от самих футболистов, от того, готовы ли они играть за меньшие деньги.

На Дзюбу может клюнуть какая‑то команда. В принципе, он сможет помочь. Свои голы в РПЛ он еще способен забивать, почему нет», – сказал Аршавин.