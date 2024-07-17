«Акрон» может расстаться со своим лучшим бомбардиром прошлого сезона

Нападающий «Акрона» Абу-Саид Эльдарушев может перейти в «Балтику» или «Аланию», сообщил журналист Иван Карпов.

Тольяттинцы ведут переговоры по 22-летнему нападающему с несколькими клубами ФНЛ, кто ставит перед собой задачу повышения в классе. «Акрон» хочет выручить за него 25 миллионов рублей. Однако эта цена может и возрасти, если игрок ярко проявит себя в РПЛ.