«Акрон» может расстаться со своим лучшим бомбардиром прошлого сезона

Нападающий «Акрона» Абу-Саид Эльдарушев может перейти в «Балтику» или «Аланию», сообщил журналист Иван Карпов.
Тольяттинцы ведут переговоры по 22-летнему нападающему с несколькими клубами ФНЛ, кто ставит перед собой задачу повышения в классе. «Акрон» хочет выручить за него 25 миллионов рублей. Однако эта цена может и возрасти, если игрок ярко проявит себя в РПЛ.
- Эльдарушев стал лучшим бомбардиром «Акрона» прошлого сезона, забив 10 мячей (8 – в Первой лиге и 2 – в Кубке России) в 37 матчах.
- Ранее форвард уже играл за «Аланию», а также «Легион-Динамо» и «Анжи».