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  • Ивуарийский хавбек согласился снизить зарплату в три раза ради перехода в «Динамо» Мх

Ивуарийский хавбек согласился снизить зарплату в три раза ради перехода в «Динамо» Мх

17 июля 2024, 08:18
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о работе клуба на трансфеном рынке и рассказал о любопытных обстоятельствах перехода в клуб ивуарийца Викторьена Ангбана.

– В своем интервью после выхода «Динамо» в Премьер-лигу вы сказали: «Очень важный момент в плане селекции именно сейчас. Мало времени до старта, и любая ошибка может иметь весьма неприятные последствия». Сейчас, за десять дней до старта сезона, есть поводы для тревоги в этом контексте?

– Эти поводы сохраняются, безусловно. Нельзя сказать, что были какие-то серьезные ошибки. Но при этом я не могу заявить, что мы однозначно усилили команду. Пришедшие игроки (Кирш, Пальцев, Ангбан) – примерно уровня нашей команды.

Хотелось бы, чтобы к нам пришли игроки несколько выше по уровню. Но это крайне сложно сделать и пока нам не удается. Крайне сложно по той простой причине, что уровень наших игроков вырос, соответственно, выросли и требования к приглашаемым футболистам. Спрос на таких игроков заметно выше, так же как и цена на них.

– Есть надежда изменить ситуацию с приобретениями?

– Верить в свои возможности надо всегда. Но при этом, конечно, их надо реально оценивать. Как и сложность самой проблемы. А сложность не только в том, что у нас ресурс небольшой, но и в том, что вопрос подбора игроков сам по себе сложен изначально.

Одно дело, когда речь об игроке хорошо известном, классном, зарекомендовавшем себя не в отдельных играх, а в сезонах. В отношении таких футболистов грубые селекционные ошибки маловероятны.

А когда речь об игроках перспективных или вернувшихся после серьезных травм, как, например, в ситуации с нашим новобранцем Викторьеном Ангбаном, – вероятность ошибки в несколько раз выше. В силу того, что не каждый игрок с потенциалом может его реализовать. Определить текущий уровень готовности игрока гораздо проще, чем просчитать, насколько он в дальнейшем разовьет свои способности, сможет играть на уровне своих возможностей.

Ангбан – безусловно, игрок хорошего уровня, если говорить о его мастерстве: понимании игры, владении мячом. Игрок такого уровня нам нужен, но при этом у него есть некоторые ограничения, связанные с перенесенной травмой (после операции на коленном суставе он долго не мог играть). Это признали и его представители, которые после проведенного нами медицинского тестирования согласились с такой оценкой.

– Если у него есть проблемы после травмы, то почему «Динамо» его все-таки подписало?

– Во-первых, потому что стоимость его услуг заметно сократилась. А во вторых, среагировали на его готовность пойти на троекратное понижение зарплаты.

Он мог получать те деньги, которые ему положены по контракту в «Сочи», не переходя в «Динамо». Но он готов зарабатывать меньше, чтобы доказать, чтобы играть, быть задействованным. Это подкупает. Его настрой в этой ситуации стал ключевой причиной, по которой мы приняли решение о сотрудничестве.

Игрока такого уровня со своими ресурсами мы не могли бы себе позволить, если бы он был на сто процентов здоров. Примеров же «возвращения» игроков после таких травм немало.

– Давайте ответим болельщикам клуба, которые в комментариях в соцсетях задают вопрос: почему другие клубы, поднявшиеся с «Динамо» в РПЛ из Первой лиги, усиливаются, а мы – нет, почему мы не можем приглашать игроков примерно того же уровня?

– Сезон покажет, усилились или нет. Сколько клубов в РПЛ, Первой лиге «усиливалось», а затем опускалось заметно ниже своего уровня или вообще вылетало. Посмотрите на таблицы двух последних сезонов, вспомните, о чем писали перед стартом, и оцените, насколько в итоге разумными были расходы.

Клубы, о которых разговор, и в первой лиге располагали игроками несколько более высокого уровня, чем у нас. И соответствующими зарплатными ведомостями. Это первое.

Второе: у нас стратегия развития клуба не предусматривает больших кадровых преобразований в короткие сроки. А предусматривает точечное усиление более квалифицированными игроками. Это сложно сделать, о чем я сказал выше, но по-другому нам нельзя.

Давайте взглянем на эту ситуацию иначе. Ни один отечественный клуб не избежал вылета из высшего дивизиона. Это случалось в разные времена, но ни «Зениту» уберечься от этого не удалось, ни «Спартаку», ни нашим московским одноклубникам. Но чаще всего, и в абсолютном большинстве случаев, резко падали те, кто был финансово нерасчетлив. В нашей дагестанской футбольной истории тоже есть несколько таких эпизодов.

В махачкалинском «Динамо» всe, что касается спортивной составляющей, опиралось на трезвую оценку возможностей клуба, правильную стратегию управленческих решений и понимание элементарных законов подготовки команды. Именно поэтому клуб за те три сезона, что прошли с его возрождения, попал в Премьер-лигу. Это можно считать случайностью или закономерностью, кому как нравится. Но в итоге при анализе можно увидеть, что это произошло исключительно потому, что мы очень корректно относились к финансам.

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Источник: официальный сайт «Динамо» Мх
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Ангбан Викторьен Гаджиев Гаджи
Комментарии (1)
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Spartak_forv@
1721196925
Раньше у Гаджиева во всех командах был Бенуа Анбгва (если не ошибаюсь),а теперь есть Ангбан!
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