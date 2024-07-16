Радимов отказался возглавить участника Фонбет Кубка России

Владиславу Радимову поступило предложение возглавить медийный клуб «Амкал». Тренер команды «Чисто Питер» отказался.

«Очень уважаю Германа [Некласико] и то, что он делает, отдаю дань тому, что он сделал для индустрии, это действительно грандиозная работа и труд.

Но вынужден признаться, что мое сердце принадлежит только «ЧП» и на текущий момент переход на роль главного тренера «Амкала» я не рассматриваю», – написал Радимов.