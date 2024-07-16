Радимов отказался возглавить участника Фонбет Кубка России

Владиславу Радимову поступило предложение возглавить медийный клуб «Амкал». Тренер команды «Чисто Питер» отказался.
«Очень уважаю Германа [Некласико] и то, что он делает, отдаю дань тому, что он сделал для индустрии, это действительно грандиозная работа и труд.
Но вынужден признаться, что мое сердце принадлежит только «ЧП» и на текущий момент переход на роль главного тренера «Амкала» я не рассматриваю», – написал Радимов.
- «Амкал» в 1-м раунде Фонбет Кубка России сыграет с «Коломной».
- Радимов ранее выступал за сборную России.
- Помимо работы в «Чисто Питер» тренер работает экспертом на «Матч ТВ».
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова