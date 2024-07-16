«Динамо» Мх арендовало защитника «Ростова»

Махачкалинское «Динамо» арендовало до конца сезона 20-летнего центрального защитника Никиту Котина у «Ростова». Соглашение предусмативает опцию выкупа футболиста.
- В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Шинник», провел 28 матчей, забил 1 гол.
- Ранее Котин выступал также в «Крыльях Советов», ЦСКА, «Иртыше» и «Соколе», привлекался в сборную России для игроков не старше 17 лет.
- Провел 1 матч за основной состав «Ростова» в Кубке России, в РПЛ не играл.
Источник: телеграм-канал ФК «Динамо» Махачкала