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Подробности переговоров Джикии с «Локомотивом»

16 июля 2024, 00:25
4

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев на ютуб-канале «Это футбол, брат!» рассказал о попытках трудоустроить защитника Георгия Джикию.

  • 30-летний Джикия сыграл в минувшем сезоне в 12 встречах за «Спартак».
  • Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.
  • Джикия – воспитанник «Локомотива».

– «Локо» делал предложение Джикии?

– Этот вопрос надо задавать им, правда, они все равно правду не ответят. Я знаю точно, что разговаривали не только с Дмитрием Ульяновым, но и с Юрием Нагорных. «Локо» категорично ответил, что не рассматривает Джикию. Ответил, что у него другие цели, нужны молодые игроки. Это была просто игра слов, не более того.

– Вы понимаете, почему Рифат Жемалетдинов и Джикия не востребованы для «Локомотива»?

– Меня это тоже удивляет, эти игроки квалифицированные. У Джикии было два предложения из РПЛ.

Шамиль Газизов говорил, что был разговор у Георгия с Гаджи Гаджиевым.

– Да. И был еще один клуб российский, это не «Пари НН».

– Давай представим, что до 1 сентября он не найдет себе команду...

– Такое представить сложно.

– Джикия пойдет в «Химки»?

– Я думаю, что уже предложения от «Химок» не будет. Туфан Садыгов об этом объявил.

– Вас удивило, что «Спартак» не сделал никакого предложения Джикии?

– Нет. Акционеры обиделись, они спустили это решение.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Джикия Георгий
Комментарии (4)
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Artemka444
1721111272
Не найдет команду
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SLADE2019
1721112816
Выходит, что он особо никому не нужен. А многие Абаскаля ругали за такое к Джикии отношение.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1721118910
Джикия стал известен благодаря переходу в Спартак. А так игрок то посредственный, данные физические тоже слабоваты для защитника, с таким ростом ладно в середине поля играть. А еще и самомнение его не дает ему найти клуб, полировал лавку два сезона,уже четвертый десяток, а денег хочет, как перспективная заезда
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alefreddy
1721129882
с Глушаковым воссоединиться
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