Подробности переговоров Джикии с «Локомотивом»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев на ютуб-канале «Это футбол, брат!» рассказал о попытках трудоустроить защитника Георгия Джикию.

30-летний Джикия сыграл в минувшем сезоне в 12 встречах за «Спартак».

Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Джикия – воспитанник «Локомотива».

– «Локо» делал предложение Джикии?

– Этот вопрос надо задавать им, правда, они все равно правду не ответят. Я знаю точно, что разговаривали не только с Дмитрием Ульяновым, но и с Юрием Нагорных. «Локо» категорично ответил, что не рассматривает Джикию. Ответил, что у него другие цели, нужны молодые игроки. Это была просто игра слов, не более того.

– Вы понимаете, почему Рифат Жемалетдинов и Джикия не востребованы для «Локомотива»?

– Меня это тоже удивляет, эти игроки квалифицированные. У Джикии было два предложения из РПЛ.

– Шамиль Газизов говорил, что был разговор у Георгия с Гаджи Гаджиевым.

– Да. И был еще один клуб российский, это не «Пари НН».

– Давай представим, что до 1 сентября он не найдет себе команду...

– Такое представить сложно.

– Джикия пойдет в «Химки»?

– Я думаю, что уже предложения от «Химок» не будет. Туфан Садыгов об этом объявил.

– Вас удивило, что «Спартак» не сделал никакого предложения Джикии?

– Нет. Акционеры обиделись, они спустили это решение.

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