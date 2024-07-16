Подробности переговоров Джикии с «Локомотивом»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев на ютуб-канале «Это футбол, брат!» рассказал о попытках трудоустроить защитника Георгия Джикию.
- 30-летний Джикия сыграл в минувшем сезоне в 12 встречах за «Спартак».
- Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.
- Джикия – воспитанник «Локомотива».
– «Локо» делал предложение Джикии?
– Этот вопрос надо задавать им, правда, они все равно правду не ответят. Я знаю точно, что разговаривали не только с Дмитрием Ульяновым, но и с Юрием Нагорных. «Локо» категорично ответил, что не рассматривает Джикию. Ответил, что у него другие цели, нужны молодые игроки. Это была просто игра слов, не более того.
– Вы понимаете, почему Рифат Жемалетдинов и Джикия не востребованы для «Локомотива»?
– Меня это тоже удивляет, эти игроки квалифицированные. У Джикии было два предложения из РПЛ.
– Шамиль Газизов говорил, что был разговор у Георгия с Гаджи Гаджиевым.
– Да. И был еще один клуб российский, это не «Пари НН».
– Давай представим, что до 1 сентября он не найдет себе команду...
– Такое представить сложно.
– Джикия пойдет в «Химки»?
– Я думаю, что уже предложения от «Химок» не будет. Туфан Садыгов об этом объявил.
– Вас удивило, что «Спартак» не сделал никакого предложения Джикии?
– Нет. Акционеры обиделись, они спустили это решение.
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