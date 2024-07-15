Вендел готов остаться в «Зените»

Неделю назад агент 26-летнего полузащитника «Зенита» Вендела Тьяго Рибейро прилетал в Санкт-Петербург, чтобы изучить ситуацию вокруг игрока. По данным Legalbet, сам бразильский футболист не намерен уходить из петербургской команды, хавбеку в клубе всe нравится.
Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник сине-бело-голубых может перейти в «Галатасарай», который изучает возможность приобретения игрока.
- Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
- В минувшем сезоне хавбек забил 4 мяча и отдал 10 голевых передач в 35 матчах за петербуржцев.
- Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.
Источник: Legalbet