Ольмо может перейти в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» впечатлен игрой испанца Дани Ольмо. Англичане вскоре могут купить футболиста у «Лейпцига».
«Сити» несколько сезонов следит за Ольмо, игрок симпатичен главному тренеру Хосепу Гвардиоле. Сумма сделки должна составить 60 миллионов евро.
- Соглашение испанца с немецким клубом рассчитано до 2027 года.
- В прошлом сезоне 26-летний Ольмо провел за «РБ Лейпциг» 25 матчей, забил 8 голов, отдал 5 передач.
- На Евро-2024 он сыграл в 5 матчах за Испанию, забил 3 гола, отдал 2 передачи.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио