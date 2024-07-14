Ольмо может перейти в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» впечатлен игрой испанца Дани Ольмо. Англичане вскоре могут купить футболиста у «Лейпцига».

«Сити» несколько сезонов следит за Ольмо, игрок симпатичен главному тренеру Хосепу Гвардиоле. Сумма сделки должна составить 60 миллионов евро.