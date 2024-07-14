Погребняк оценил игру Глушенкова: «Клоуны будут кусать локти»

Экс-игрок «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением по поводу игры Максима Глушенкова в суперкубковом поединке против «Краснодара» (4:2).
«Парень провел классный матч, а клоуны будут кусать локти», – отметил Погребняк.
- Атакующий полузащитник Максим Глушенков участвовал в своей первой официальной игре за «Зенит».
- Дебют получился успешным. Футболисту удалось дважды поразить ворота Станислава Агкацева. Также футболист отметился предголевой передачей.
- В РПЛ Максим сможет дебютировать уже в 1-м туре. Соперником дружины Сергея Семака станут «Крылья Советов» из Самары.
Источник: «СЭ»