Погребняк оценил игру Глушенкова: «Клоуны будут кусать локти»

Экс-игрок «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением по поводу игры Максима Глушенкова в суперкубковом поединке против «Краснодара» (4:2).

«Парень провел классный матч, а клоуны будут кусать локти», – отметил Погребняк.