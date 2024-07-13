Семак рассказал, хочет ли Клаудиньо играть за «Зенит»

Наставник «Зенита» Сергей Семак ответил на слухи о возможном уходе полузащитника Клаудиньо из петербургского клуба.
«Клаудиньо хочет играть в «Зените»? Он хочет играть всегда. Он профессионал и доказал это. Мы точно не знаем, какие у него есть мысли насчет того, насколько ему сейчас важнее проводить больше времени дома вместе со своей семьей, но он всегда выкладывается и играет так, как может?» – ответил Семак.
- Ранее в СМИ появились сведения о том, что 27-летний атакующий полузащитник Клаудиньо возвращается в Бразилию, где будет представлять цвета «Фламенго».
- Сумма сделки оценивает в 18 миллионов евро.
- При этом представитель гражданина России информацию о переходе опроверг, заявив, что игрок останется в Санкт-Петербурге.
- Клаудиньо представляет цвета «Зенита» с 2021 года. В сине-бело-голубой майке полузащитник провел 104 поединка.
- В них он сумел записать в свой актив 20 голов и 26 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»