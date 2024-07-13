Семак рассказал, хочет ли Клаудиньо играть за «Зенит»

Наставник «Зенита» Сергей Семак ответил на слухи о возможном уходе полузащитника Клаудиньо из петербургского клуба.

«Клаудиньо хочет играть в «Зените»? Он хочет играть всегда. Он профессионал и доказал это. Мы точно не знаем, какие у него есть мысли насчет того, насколько ему сейчас важнее проводить больше времени дома вместе со своей семьей, но он всегда выкладывается и играет так, как может?» – ответил Семак.