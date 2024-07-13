Аршавин: «У «Зенита» готова замена на случай ухода Вендела и Клаудиньо»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин призвал не переживать фанатов в случае ухода полузащитников Вендела и Клаудиньо.

«Если уйдут двое, будет намного сложнее, чем если уйдeт кто-то один. «Зенит» уже сталкивался с похожей ситуацией в прошлом году. Ушли Кузяев и Малком – и возникли проблемы. Нынешнее межсезонье отличается от прошлого тем, что, по-моему, замены для этих игроков уже готовы на тот случай, если они уйдут.

Такого, чтобы кто-то кого-то гнал из «Зенита», безусловно, нет. Это игроки хорошего уровня, и они многое сделали для «Зенита». Их никто гнать не будет. Просто если придут хорошие предложения, думаю, наше руководство не станет их удерживать, а продаст», – сказал Аршавин.