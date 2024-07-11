Гендиректор ЦСКА высказался о предложениях по Чалову

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, что «Зенит» был заинтересован в трансфере форварда красно-синих Федора Чалова прошлой зимой.
– В СМИ сообщалось об интересе «Зенита» к Чалову. Делали ли они предложение по нему?
– Нет, не было никаких предложений. Было много разговоров в паблике, но не более.
– Общается ли какой-либо европейский клуб с вами по Чалову?
– Нет.
– Когда дедлайн по принятию решения о продлении контракта с Федором?
– До конца европейского окна.
– Обговорен ли срок контракта?
– Тезисно-концептуально – да. Если Федя не уедет летом в Европу, то мы должны будем вернуться за стол переговоров и подписать долгосрочный контракт.
– У него отступные больше 10 миллионов евро?
– Не готов отвечать на этот вопрос.
– Отличаются ли отступные для российских клубов и европейских?
– Конечно, существенно отличаются. У него есть мечта, мы с уважением относимся к позиции футболиста. Для европейских клубов определенного ранга есть специальные условия buy-out.
- 26-летний Чалов в прошлом сезоне провел за ЦСКА 41 матч, забил 16 голов, отдал 5 передач.
- Ранее журналист Иван Карпов сообщил о желании ПАОКа выкупить форварда за 3 миллиона евро, но пресс-служба греческого клуба опровергла эту информацию.