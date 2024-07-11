Семак высказался о возможном уходе Клаудиньо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем OLIMPBET Суперкубка России с «Краснодаром» высказался о будущем в команде полузащитника Клаудиньо.

– Много разговоров про уход Клаудиньо. Можно ли назвать его системообразующим игроком «Зенита»? Насколько его трудно будет заменить? Готовы ли вы к тому, что, может быть, он уйдет? Не с учетом ли этого приобретались некоторые футболисты?

– Что касается наших лидеров и Клаудиньо, то, конечно, предложения есть, но эти предложения должны устроить игрока и клуб. Безусловно, мы прекрасно понимаем желания футболистов и то количество времени, которое наши люди провели в нашей команде.

Кто-то устает, наверное, кому-то нужны какие-то изменения по тем или иным причинам, в том числе семейным. Вариантов может быть много. Практически каждое трансферное окно очень много разговоров по поводу наших лидеров, уходят они или нет. Для нас, конечно, есть определенные сложности подготовки.

На сегодняшний день все в строю, а что будет завтра, никто не знает. Если поступит предложение, которое устроит и игрока, и клуб, то мы не будем никого удерживать. Будем искать новых игроков на позиции тех футболистов, которые могут уйти. Тут пока нет никакой конкретики на сегодняшний день. Пока только разговоры.