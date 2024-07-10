В РФС опровергли информацию о матче России с Замбией

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация не ведет переговоры о проведении товарищеского матча сборных России и Замбии.

«У нас нет никаких договоренностей с замбийской стороной. Мы не ведем с ней переговоры», – сказал Митрофанов.