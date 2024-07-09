В «Динамо» Мх высказались о возможном включении Хабиба в совет директоров

Президент «Динамо» Мх Гаджи Гаджиев готов включить Хабиба Нурмагомедова в совет директоров клуба.

– Хабиб Нурмагомедов – большой фанат футбола. Может ли он занять место в совете директоров махачкалинского «Динамо»?

– С удовольствием. Он может присутствовать на любом матче нашего клуба не только как гость, но и в любом другом статусе.

– Не рассматривали возможность сделать его амбассадором клуба?

– В первую очередь это должно быть его желание, а не наше намерение. Мы готовы с ним сотрудничать в любом статусе. Захочет помогать клубу – нет проблем. Любые его намерения для нас будут приемлемы. Но все зависит от его желания.