Баринов рассказал, почему сорвался его трансфер в «Бешикташ»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о причинах несостоявшегося перехода в «Бешикташ».

– Тобой уже года три регулярно интересуются клубы из Европы. Сначала была «Валенсия», потом «Бешикташ» и вот сейчас «Алавес» и «Метц».

– Видишь! Значит, я востребован.

– Да, но с каждым годом ранг команд падает. С чем это связываешь? С возрастом?

– С каким возрастом [смеется]? Мне всего 27 лет, какой тут возраст?

– Ну хорошо, тогда почему так?

– Мне кажется, ты притягиваешь. Просто не со всеми клубами получается дойти до конкретного предложения. С той же «Валенсией» все было на уровне разговоров. Впервые конкретика появилась только от «Бешикташа», прошлой зимой.

– Ты практически не рассказывал, почему сорвался тот трансфер.

– Все очень просто: турки предложили за меня в районе трех миллионов евро. «Локомотив» эти деньги не устроили, и я их прекрасно понимаю: отпускать своего воспитанника за такую смешную сумму – неправильно.

Хотя я действительно хотел перейти в «Бешикташ» – клуб регулярно борется за чемпионство, играет в еврокубках, сам чемпионат тоже на виду. Чтоб ты понимал, я даже собирался забрать с собой в Турцию нашего переводчика Мурата Сасиева, чтобы он помог мне с адаптацией. Он был готов полететь со мной. Но видишь, как все сложилось…

– Грустишь?

– Сейчас уже нет. После ситуации с «Бешикташем» я немного подуспокоился и стараюсь не загадывать. Сейчас рассуждаю спокойнее – будь что будет. Получится уехать – хорошо, не получится – окей, ничего страшного.

– Фактор семьи может сдержать тебя в России?

– Нет. Куда я – туда и они. У меня даже жена рассуждает по-футбольному: «Было бы классно, если бы ты попробовал себя в чемпионате посильнее».